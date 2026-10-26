Talla baja plantea ley para exigir “escalón universal”

El proyecto legislativo busca garantizar la accesibilidad física y la privacidad de personas de talla baja durante gestiones cotidianas en entidades bancarias, centros de compras y facultades. La propuesta surgió tras constatar múltiples barreras arquitectónicas en diversos espacios públicos y privados de Paraguay.

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Las referentes del sector explicaron que la iniciativa se inspira en modelos aplicados en México y responde a la necesidad urgente de contar con infraestructura adecuada. Actualmente, el proyecto cuenta con una mesa de diálogo en la Cámara de Diputados tras gestiones realizadas con legisladoras nacionales.

Negociaciones en el parlamento

Marian, integrante de la organización, afirmó que la mesa de trabajo incluye a representantes de los sectores público y privado para debatir soluciones reales. Las conversaciones avanzan con miras a un próximo tratamiento legislativo previsto para las siguientes semanas en el Congreso Nacional.

El "escalón universal" busca ser ley.



La Asociación de Talla Baja plantea ante Diputados la modificación de la Ley N° 6653/2020 para permitir la instalación de plataformas y escalones adaptados en ventanillas de atención, sanitarios, oficinas y comercios.



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“Es un proyecto muy bueno. Ayudará a la reincorporación de personas con discapacidad en lo laboral, en lo físico, en la infraestructura”, declaró Marian.

Las reuniones técnicas involucran a diversos actores económicos, incluidos representantes de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu). La organización aguarda que la propuesta se convierta en una herramienta efectiva de inclusión y no quede como una normativa sin aplicación práctica.

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Obstáculos en el transporte

Además de la infraestructura en comercios, la agrupación denunció constantes inconvenientes en el servicio de transporte público de pasajeros. Según los testimonios recopilados, los choferes incumplen la gratuidad del pasaje establecida para personas con discapacidad mediante el carnet de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

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Los afectados señalaron que los conductores suelen exigir el pago del pasaje. Asimismo, criticaron la falta de mantenimiento en las rampas de accesibilidad y la actitud prepotente del personal al momento de brindar asistencia.

Censo y falta de datos

La nucleación civil reúne actualmente a unos ochenta miembros, cifra que incluye a deportistas de la selección de fútbol especializada. Sin embargo, la organización desconoce el número exacto de ciudadanos con esta condición en el territorio nacional debido a la ausencia de estadísticas oficiales.

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“Ahora también estamos peleando para que se haga el censo, porque acá en Paraguay todavía no se hizo un censo”, explicaron.

La falta de registros demográficos incide en la escasez de oportunidades laborales formales, según advirtieron las portavoces de la asociación. La implementación de adaptaciones físicas en los puestos de trabajo constituye el siguiente paso para lograr la inserción laboral de profesionales que actualmente enfrentan restricciones por la altura del mobiliario urbano y oficinas.