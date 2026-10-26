Policía habría atacado a machetazos a un hombre en Coronel Oviedo

El supuesto autor fue identificado como Alexis David Caballero Franco, de 37 años, mientras que la víctima es Jorge Daniel Aquino Espínola, de 35 años.

En las imágenes de circuito cerrado se observa que la víctima se encontraba frente al establecimiento comercial en compañía de otras personas. En un momento dado, llegó una camioneta de color plateado y Aquino Espínola se acercó para conversar con sus ocupantes, acompañado de otro hombre.

Posteriormente, se observa la llegada de Caballero Franco, quien descendió de un automóvil color blanco y, sin mediar palabras, comenzó a golpear a la víctima con un machete, aparentemente utilizando la parte plana del arma blanca.

El hombre habría aplicado varios golpes consecutivos contra Aquino Espínola, en una secuencia en la que se observa una marcada violencia.

Tras lo ocurrido, la víctima presentó la denuncia policial correspondiente, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

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Arresto domiciliario

El Juzgado Penal de Garantías del Segundo Turno, Sección 3, de Coronel Oviedo dispuso que el suboficial Alexis David Caballero Franco cumpla arresto domiciliario en la ciudad de Carayaó. La disposición judicial fue firmada por el actuario judicial Carlos Ortega González.

El uniformado deberá permanecer en la vivienda de su pareja, Lucía Elizabeth Toledo Baez , identificada como propietaria del inmueble, mientras prosiguen las actuaciones judiciales relacionadas con el caso.

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