ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

La Primera Mañana
30 de octubre de 2026 - 09:29

AUDIO: Carlos Pereira y su propuesta a IPS para “capitalizar” en Ueno: “Hoy es capitulo cerrado”

El martes 22 se trata en Diputados un proyecto de ley sobre IPS que beneficiaría a Ueno Bank.
Leda Sostoa
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Política
Caso Zenaida: desmienten firma de acuerdo y revelan exigencia para borrar chats
Ver más
03
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
04
Policiales
Intervienen empresas fachada por aparente millonario esquema de juegos ilegales
Ver más
05
Policiales
Arrollamiento de mujer en Ñemby: allanan vivienda de conductor y este queda aprehendido
Ver más

Te puede interesar