13 de noviembre de 2025 - 21:20

AUDIO. Docente Jubilada fue imputada, estuvo 3 años con orden de captura y pasó 13 horas detenida por error fiscal

Entrevista a Marta Maidana por caso de omonimia. Captura de imagen de video Abc Tv. Judiciales 12 de noviembre de 2025
Una docente jubilada de 63 años vivió “una gran pesadilla” el pasado 18 de junio cuando fue hasta la sede del Departamento de Identificaciones de San Lorenzo, con intención de renovar su cédula de identidad. Para sorpresa suya en el lugar le informaron que desde 2021 había una orden de captura en su contra, en un proceso por supuesta invasión de inmueble en Villarrica, dictada por en requerimiento de la fiscal Noelia Soto, quien imputó a dos mujeres con el mismo nombre. Tras pasar la noche en la comisaría el juez de la causa le pidió “disculpas por el error”.