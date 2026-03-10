Momento Justo
10 de marzo de 2026 - 21:17

AUDIO. Tribunal dispone la libertad ambulatoria de Carlos Granada

El Tribunal de Sentencia dispuso la libertad ambulatoria para Carlos Javier Granada Fernández, condenado a 10 años de cárcel por coacción, coacción sexual y acoso sexual. Esto luego de que la Cámara de Apelaciones anulara la ratificación de su prisión preventiva.