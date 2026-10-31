31 de octubre de 2026 - 10:27
“Se va a iniciar un proceso lento pero seguro de transformación de la Municipalidad de Asunción”, dice concejal electo Mauricio Maluff
Lo
más leído
del día
01
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal LópezVer más
02
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal LópezVer más
03
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidioVer más
04
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa HayesVer más