Notas
22 de septiembre de 2026 a la - 07:15

AUDIO: Hospital de Trauma: Fretes promete reactivar obras paralizadas y anuncia nuevo tomógrafo

Fachada del Hospital de Trauma (Imagen de archivo).
Fachada del Hospital de Trauma (Imagen de archivo).Gentileza
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.