AUDIO. Nuevo atentado en Pedro Juan Caballero: Matan a tiros a un hombre y hieren a otro

Un nuevo caso de aparente sicariato ocurrió en Pedro Juan Caballero. Un sicario en moto llegó a un lugar donde funcionan una boutique de modas y un lavadero. Abrió fuego contra dos que estaban tomando tereré frente al local, uno murióy el otro quedó herido.