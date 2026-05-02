Separan a policía filmado cuando supuestamente consumía droga

Este sábado, la Policía Nacional anunció la separación provisoria de sus funciones de un agente de una comisaría de Asunción luego de la divulgación en redes sociales de un video en el que se observa al uniformado presuntamente consumiendo una sustancia estupefaciente.

El video viralizado muestra a un policía uniformado en la vía pública, en la zona del Mercado 4. Se ve al agente fumar un cigarrillo de lo que se presume es un narcótico.

En un comunicado emitido hoy, la Policía afirma que el agente ya fue identificado el caso fue remitido a la dirección de Asuntos Internos de la institución, que dispuso la apertura de un sumario administrativo y la “separación preventiva del cargo del personal involucrado”.

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Además, la institución policial reportó que los antecedentes del caso fueron remitidos al Ministerio Público.

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Sumario durará hasta 90 días

En conversación con ABC Color, la comisario María Achucarro, directora de Comunicación Estratégica de la Policía, no quiso confirmar en cuál comisaría trabaja el agente involucrado, limitándose a decir que “corresponde a la Dirección de Asunción” y que estaba de servicio cuando fue filmado.

“Tenemos que presumir la inocencia y que (el agente) presente su alegato en el proceso”, dijo la comisario Achucarro.

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La jefa policial explicó que el sumario administrativo iniciado se puede prolongar por hasta 90 días.

Agregó que se debe determinar si la falta, en caso de que esta sea corroborada, debe ser considerada “leve” o “grave”. Señaló que una falta considerada grave puede conllevar la baja del uniformado.