Alerta meteorológica: tormentas en 5 departamentos esta noche

Poco antes de las 20:30 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología publicó un nuevo boletín de alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo”, dirigida a departamentos del norte del país.

El aviso indica que un “sistema de tormentas persiste sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la noche de hoy”.

Se esperan lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en los departamentos de Concepción, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y el este de Boquerón.

Mañana seguirían las lluvias

El pronóstico extendido anticipa lluvias también mañana domingo y al menos hasta el lunes en gran parte del país, incluyendo a Asunción.