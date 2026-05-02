Meteorología: alerta de tormentas se mantiene en un departamento de Paraguay

Poco después de las 23:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta que advierte de la posibilidad de nuevas lluvias y tormentas eléctricas en parte del Chaco durante las últimas horas del sábado y en la madrugada del domingo.
El aviso indica que un “sistema de tormentas persiste sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”.
Se esperan lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en el departamento de Alto Paraguay.
Lluvias continuarían el domingo
El pronóstico extendido anticipa lluvias también mañana domingo y al menos hasta el lunes en gran parte del país, incluyendo a Asunción.