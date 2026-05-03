El camino al campeonato para el Decano depende de dos combinaciones de resultados frente a Cerro Porteño. Si Olimpia logra la victoria, necesita que el Ciclón no gane su partido ante Recoleta. En caso de un empate franjeado, el título llegaría únicamente si Cerro pierde, valiéndose de la ventaja deportiva obtenida en los superclásicos de la temporada.

Por su parte, el Sportivo Ameliano de Roberto Nanni llega como un rival de máximo riesgo, acumulando un invicto de diez partidos que lo mantiene en el tercer puesto. Mientras Olimpia busca la gloria, la “V Azulada” pelea por puntos vitales para su permanencia, convirtiéndose de paso en el aliado estratégico que Cerro Porteño necesita para evitar la consagración prematura de su eterno rival.

Olimpia vs. Sportivo Ameliano: minuto a minuto en vivo

Olimpia busca sanar heridas con el grito de campeón ante Ameliano

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El ‘Decano’ del fútbol paraguayo, con la posibilidad de gritar campeón, y el ‘Tricolor’ juegan a las 09:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

Cerro Porteño, con la misión de cumplir ante Recoleta y aguardar la mano de Ameliano

Cerro Porteño enfrenta hoy a Recoleta FC, por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El “Ciclón” de Barrio Obrero y el “Canario” se verán las caras desde las 09:30, hora de nuestro país, en el Arsenio Erico de Asunción.

Olimpia va por el título y Cerro Porteño espera el tropiezo franjeado

El torneo Apertura 2026 podría conocer a su dueño este mismo domingo. La decimonovena ronda preparó un escenario cinematográfico con fútbol matutino desde las 09:30, donde el título está en juego y los dos colosos del país, Olimpia y Cerro Porteño definirán su suerte en simultáneo, con una gran ventaja a favor de los dirigidos por Pablo “Vitamina” Sánchez.

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Los árbitros para la Fecha 19 del Apertura, cuyo monarca se puede definir el domingo

La Comisión de Árbitros de la APF oficializó las designaciones para la decimonovena fecha del Torneo Apertura. La jornada dominical acapara toda la atención, con dos encuentros en simultáneo (09:30), ante la inminente posibilidad de conocer al nuevo monarca del fútbol paraguayo en la lucha directa entre Olimpia y Cerro Porteño.

El Tribunal de la APF otorgó a Olimpia los 3 puntos del clásico suspendido vs. Cerro Porteño

El Tribunal de la Asociación Paraguaya de Fútbol otorgó los 3 puntos del superclásico suspendido a Olimpia. De esta manera, el Decano puede gritar campeón este fin de semana.