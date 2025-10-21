AUDIO. PARAGUAY OBTENDRÁ ESTE AÑO DOSIS DE VACUNAS CONTRA EL DENGUE, ADELANTAN DESDE EL PAI

Se trata de dos aplicaciones definitivas, para edades a partir de los 4 años, hasta los 60. La vacuna Qdenga, recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para entornos de alta transmisión como Paraguay, se administra en dos dosis de 0,5 ml cada una, con un intervalo de 3 meses entre ellas.