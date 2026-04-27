Sportivo Carapeguá deja los tres puntos en casa y escolta a los punteros de la Intermedia

En un choque relativamente parejo, el “Potro” festejó en casa imponiéndose por la mínima diferencia, 1-0, al Deportivo Santaní, sumando 9 puntos.

Con el triunfo, Carapeguá escolta de Gral. Caballero y 12 de Junio Villa Hayes que festejan en la cima con 10 unidades en el Torneo de la División Intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), segundo escalafón del balompié nacional.

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Los carapegueños comparten el sitial con Atlético Tembetary que también se impuso este lunes por la mínima (1-0) al 3 de Noviembre.

Por su parte, los santanianos se mantienen con solo 3 puntos en la tabla de posiciones, con una victoria y 3 derrotas.

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Síntesis del partido:

Sportivo Carapeguá 1-0 Deportivo Santaní

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Dionicio Cristaldo. Asistentes: Félix Arzamendia y Néstor Sotto. Cuarto árbitro: Samuel Morales. Gol: 37’ Ángelo Cabrera (SC). Amonestados: 14’ Juan Barrios, 55’ Milver Aquino y 78’ Fernando Vega (SC); 53’ Elian Vogado, 67’ Richar Mendoza y 75’ Luis López/EA, 90′+1′ Lenon De Souza y 90′+3′ Justo González (DS).

Alineaciones:

Sportivo Carapeguá (1): Juan Flores; Milver Aquino, Fernando Vega, Jorge Rodríguez y Ulises González (88’ Alfredo Cabrera); Juan Barrios (74′ Gustavo Medina), Derlis Orué, Ricardo Cardozo y Fernando Delvalle (59’ Braian Brítez); Jorge Quintana (88’ César Rolón) y Ángelo Cabrera (59’ Hugo González). DT: Hugo Marcelo Ovelar.

Deportivo Santaní (0): Gustavo Arévalos; Justo González, Elian Vogado, Fernando Arce y Richard Araújo (88’ Arnaldo Zárate); Marcelo González (72’ Ramon Ríos), Herminio Vera, Brahian Martínez (75′ Adrián Mereles) Juan Mereles; Alexander Núñez (46’ Richar Mendoza) y Lenon De Souza. DT: Robert Gauto.