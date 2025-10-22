AUDIO. Asalto a vehículo blindado en Alto Paraná: delincuentes se llevan bolsa con dinero

Una gavilla de delincuentes interceptó a tiros una camioneta blindada que transportaba dinero desde la casa de cambios MD, desde Santa Rita con destino a Ciudad del Este. El asalto ocurrió en la zona del Puente sobre el río Monday, a unos 10 kilómetros del centro de Tavapy departamento de Alto Paraná.