Acción de Kattya González contra su expulsión del Senado ya tiene 4 votos en la Corte

Con el voto del ministro Gustavo Santander Dans ya son cuatro los votos emitidos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en la acción de inconstitucionalidad planteada por la exsenadora Kattya González en contra de su pérdida de investidura como legisladora de la Cámara de Senadores, aprobada por los cartistas y sus aliados en una sesión realizada el 14 de febrero de 2024.

Los primeros en votar en la acción de la ex parlamentaria por el Partido Encuentro Nacional fueron los camaristas del fuero Civil y Comercial Miguel Ángel Rodas Ruiz Díaz (preopinante) y Esteban Armando Kriskovich De Vargas, luego hicieron lo propio los ministros de la Corte Víctor Ríos Ojeda y Gustavo Santander Dans, miembros naturales de la Sala Constitucional.

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Ahora la acción está a cargo del ministro Alberto Martínez Simón para el quinto voto; posteriormente pasará a los ministros del alto tribunal Manuel Dejesús Ramírez Candia, Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y César Diesel Junghanns, respectivamente.

Una vez que los 9 miembros hayan emitido sus votos, teniendo en cuenta que se trata de un caso emblemático, la Corte realizaría una sesión pública, con transmisión en vivo por TV Justicia, para dar a conocer el sentido de los votos de cada miembro y, en consecuencia, la resolución respecto a la acción de inconstitucionalidad planteada por Kattya González.

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MP concluyó que expulsión de Kattya González es inconstitucional

El 12 de junio de 2024 la Fiscalía General del Estado, a través del Dictamen 697 firmado por la Fiscal Adjunta Artemisa Marchuk Chena, manifestó a la Corte Suprema de Justicia que la Resolución N° 431 de la Honorable Cámara de Senadores “Por la cual se resuelve la Pérdida de Investidura de la senadora Kattya Mabel González Villanueva”, es inconstitucional.

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El dictamen firmado por la fiscal adjunta Artemisa Marchuk Chena, que no es vinculante pero sí un requisito para que la Sala Constitucional defina la acción, señala que el Senado violó su propia resolución Nº 429/2023 que reglamentaba la pérdida de investidura, “razón por la cual se ven vulnerados el Estado de Derecho y el principio de legalidad, receptado (sic) en los artículos 1 y 9 de la Constitución de la República del Paraguay”.

“Esta representación fiscal recomienda a la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Kattya Mabel González Villanueva contra la Resolución Nro. 431 dictada por la Honorable Cámara de Senadores en fecha 14 de febrero de 2024, por así corresponder en derecho”, resalta el dictamen fiscal.

La Fiscalía considera que la remoción del cargo de Kattya por el resto del periodo parlamentario no es correcta porque se tomó un camino diferente al trazado en la Resolución Nº 429/2023 en cuanto al procedimiento y la mayoría requerida.

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Argumentos de la acción de Kattya González

La exlegisladora opositora argumenta en su acción de inconstitucional que la Cámara de Senadores actuó al margen de los mandatos constitucionales porque no aplicó un reglamento vigente para la pérdida de investidura, aprobado el 20 de diciembre de 2023, que exige una mayoría de 30 votos para la expulsión de uno de sus 45 miembros.

Kattya resaltó que por ajustada mayoría de 23 votos de colorados cartistas y satélites afines del cartismo (liderado por el expresidente Horacio Cartes), se procedió “a aplicar la Constitución”, que establece una mayoría simple, para expulsarla del Senado.

Afirmó además que se violaron los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional porque no hubo debido proceso y se violentó la presunción de inocencia. “Enfrenté un proceso sancionatorio en el que no tuve conocimiento adecuado de la acusación y fui privada de un plazo razonable para acceder al acervo probatorio”, agrega la exsenadora destituida en la sesión extra del 14 de febrero pasado.

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En el escrito de la acción, planteada bajo patrocinio del Abg. Robert Marcial González (hermano de Kattya), la ex legisladora por el Partido Encuentro Nacional señala que el Senado se arrogó funciones propias de la Corte Suprema de Justicia porque dejó de lado un reglamento vigente.