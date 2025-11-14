AUDIO. IPS pagará “aguinaldo” a jubilados pero no cobrarán los que no hicieron el trámite “fe de vida”

El Instituto de Pervisión Social anunció que este lunes 17 mas de 87,300 jubilados van a estar cobrando el beneficio anual adicional, que sería como un aguinaldo, y se estará pagando en conjunto con los haberes del mes de noviembre. Desde el IPS también aclararon que aquellos jubilados que no hayan cumplido con el tramite de fe de vida no podrán cobrar los haberes y lo harán recién cuando regularicen su situacion, aunque mencionarón que sólo representa a un 2% del total de jubilados.