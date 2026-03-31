Cucho y Ulises van a juicio por presunta implicancia en esquema narco de Berilo

El juez de Garantías Miguel Palacios elevó a juicio oral y público la causa que afrontan el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado y más de 20 acusados por supuesta participación en la organización criminal que fue anulada en el caso Berilo.

Luego de varias jornadas de audiencia preliminar, que finalizó este martes, el magistrado admitió la acusación presentada en mayo de 2022 por el entonces fiscal adjunto Marco Alcaraz y ratificada durante la diligencia por la fiscal Lorena Ledesma, y ordenó la apertura del juicio oral para Cucho Cabaña por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero.

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En cuanto al exdiputado colorado Ulises Quintana, el magistrado dispuso que sea juzgado por la presunta comisión de los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Además el juez de Garantías hizo lugar al pedido de las defensas, revocó la prisión preventiva y ordenó medidas alternativas para Reinaldo Cabaña (con uso de tobillera electrónica) y Ulises Quintana; a quienes había enviado a prisión a fin de asegurar la realización de la preliminar, que se suspendió en 15 ocasiones anteriores, debido a los recursos dilatorios planteados por los encausados.

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Condenados en procedimiento abreviado

Por otro lado, Palacios condenó a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución al exfiscal Gustavo Ramón Yegros y los asistentes fiscales Carlos Alberto Aguilar Sánchez y José Ramón Alarcón Paniagua, por los hechos de cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios.

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El magistrado atendió los incidentes planteados por las defensas y, con anuencia de la fiscal Lorena Ledesma, aplicó el procedimiento abreviado y condenó a los tres encausados.

Yegros fue acusado de formar parte de la red narco del Alto Paraná que comandaba Reinaldo “Cucho” Cabaña; y habría recibido la suma de US$ 20.000 en concepto de coima mientras desempeñaba funciones como agente fiscal.

Por su parte, los asistentes fiscales estaban sindicados de haber auxiliado a Diego Medina, secretario de Cucho, luego de su detención en la comisaría de Nueva Londres, Caaguazú. Previo acuerdo económico con los agentes policiales intervinientes, Medina fue liberado y recuperó la suma de US$ 184.000, luego de la intermediación del entonces diputado Ulises Quintana, a pedido de Cucho.

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Los US$ 184.000 que recuperó la organización criminal fue destinado a la compra de un cargamento de cocaína, que fue incautado en Santa Terezinha de Itaipú el 2 de setiembre de 2018 por agentes de la Policía Rodoviaria Federal del Estado de Paraná, Brasil, siempre según la acusación fiscal.

Acusados que van a juicio con Cucho y Ulises

Los demás acusados que van a juicio oral son Marcelo Ricardo y Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Gloria Rossana López Ramírez, Yisela Noemí Ramírez (esposa de Cucho), Humberto Rodríguez González, Sixto Ramón Arias Villalba, Luis Ricardo Yegros Fariña, Flora Lidia Ayala González, Juan José Alonso Meza y Diego Miguel Medina Otazú.

También serán juzgados por el caso Berilo los acusados Víctor Manuel López Acuña, Richard Antonio Sebriano Silvero, Nelson Darío Barrios Ávalos, Alcides Villagra Giménez, Wilder Carlile Amarilla, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, José Dolores Pinto Apostolaqui, Óscar Adrián Monges y los policías Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Selva María Chaparro Delgado y Celso Diosnel Ortega Aguilera.

En el caso del acusado Jorge Dejesús Ríos González, el mismo no se presentó ayer para la última jornada de audiencia preliminar, en consecuencia fue declarado en rebeldía y el juzgado ordenó su captura, a fin de poder finalizar la diligencia con respecto a él.

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Según la acusación del Ministerio Público la organización que lideraba Cucho Cabaña introducía al Paraguay cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que luego eran trasladados hasta Alto Paraná, para posteriormente ser enviados hasta Brasil.

El grupo delictivo logró inyectar al sistema financiero paraguayo el dinero fruto del tráfico internacional de cocaína, según el requerimiento conclusivo presentado por la fiscala Lorena Ledesma al inicio de la audiencia preliminar que inició el jueves 5 de marzo, luego de 15 suspensiones por recursos dilatorios que plantearon las defensas.

Cuchó lavó US$ 90 millones en una empresa, según MP

La fiscalía sostiene que para introducir al sistema financiero legal paraguayo el dinero proveniente del tráfico internacional de cocaína Reinaldo “Cucho” Cabaña integró capital en las empresas Día Brillante, JJX S.A y Neos Import-Export, siempre de acuerdo con el relato plasmado por la Fiscalía en la acusación.

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La investigación permitió concluir que a través de la empresa Neos Import-Export la organización integró al sistema financiero la suma de US$ 90.460.434 provenientes del tráfico de drogas, resaltó la fiscal Lorena Ledesma en parte de su intervención durante el inicio de la audiencia preliminar.

Respecto a Ulises Quintana la fiscal Lorena Ledesma remarcó, durante la ratificación de la acusación en la audiencia preliminar, que fue financiado por Cucho con el dinero fruto del narcotráfico, para conseguir una banca en la Cámara Baja, con el único objetivo de que utilice su investidura parlamentaria, las veces que sean necesarias, para que la organización pueda ejecutar, sin dificultad, sus actividades ilícitas.

La agente del Ministerio Público afirmó que el entonces diputado colorado utilizó la camioneta Toyota Land Cruiser 2008, matrícula JJX 009 propiedad de Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien habría adquirido el rodado con dinero proveniente del tráfico de drogas.

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