18 de noviembre de 2025 - 15:09

AUDIO. Imputan a Elvio Benítez y otros tres dirigentes campesinos

El grupo, liderado por Rodolfo Salazar y Elvio Benítez, referentes de la Coordinadora Interdistrital de Sintierras de San Pedro, ya se encuentra instalado en las inmediaciones del inmueble de la estancia LuciparOmar Acosta, Abc Color

Se formuló imputación contra Elvio Benítez y otros referentes campesinos autodenominados “sintierras”, quienes anunciaron públicamente la invasión de tierras administradas por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).