AUDIO. Ciudad del Este: Proyectan revitalización del microcentro

19 de noviembre de 2025 - 15:14

Ciudad del Este: Proyectan revitalización del microcentro

Miguel Prieto y Dani Pereira Mujica celebran la victoria del segundo en las elecciones municipales de Ciudad del Este.

El intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica habló a profundidad sobre el proyecto para revitalizar el microcentro y la movida nocturna en la capital del Alto Paraná. El nuevo jefe comunal se mostró satisfecho porque su antecesor; Miguel Prieto le “heredó” un presupuesto en buenas condiciones para poder materializar sus propuestas en campaña.