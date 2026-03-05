Periodísticamente
05 de marzo de 2026 - 15:42

AUDIO. JEM inicia investigación de oficio contra esposa de Jorge Bogarín

La jueza Karen González Orrego y su esposo, el "significativamente corrupto" Jorge Bogarín Alfonso.
La jueza Karen González Orrego y su esposo, el "significativamente corrupto" Jorge Bogarín Alfonso.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (jem) inició de oficio una investigación contra la jueza Karen González (esposa de Jorge Bogarín Alfonso) por su postulación como miembro suplente para el Consejo de la Magistratura (CM), en representación de las universidades nacionales debido a una aparente inconstitucionalidad.