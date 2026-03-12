AUDIO. Constructoras advierten posible paralización de obras públicas por deuda del Gobierno

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), José Luis Heisecke, advirtió que la falta de pago de las deudas del Estado con el sector podría derivar en la paralización de obras públicas en el país. El dirigente denunció que el Gobierno dispone de recursos, pero aplica una política de pagos selectivos que prioriza proyectos considerados emblemáticos.