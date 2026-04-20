Periodísticamente
20 de abril de 2026 - 18:13

AUDIO: El argumento de la Dinatran para el reajuste de las tarifas

Solo el martes más de 30.000 personas pasaron por la Estación de buses de Asunción (EBA).
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