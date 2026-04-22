Periodísticamente
22 de abril de 2026 - 20:17

AUDIO: La pena a la que se expone el barrabrava de Cerro Porteño que exhibió el escudo de la Policía

Detención de Luis Ernesto Servín Vera barrabrava cerrista
Luis Ernesto Servín Vera, barrabrava cerrista, es detenido durante un evento deportivo en medio de un ambiente tenso.gentileza