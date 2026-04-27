Periodísticamente
27 de abril de 2026 a la - 19:45

AUDIO: Fiscalía formalizará hoy la orden de captura internacional contra joven brasileño imputado por atroz feminicidio

El estudiante de Medicina se encuentra prófugo por el grave hecho.
Víctor Rangel Aguiar, supuesto autor del sangriento feminicidio.Gentileza