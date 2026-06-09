Periodísticamente
09 de junio de 2026 a la - 21:35

AUDIO: Fiscal sobre caso de rehén en Concepción: “Evitamos un feminicidio”

Camioneta policial en primer plano con distintivos, personas en el fondo, un día nublado que agrega tensión a la escena.
Policías y civiles se reúnen en la calle durante un operativo en San Blas, Concepción, por una toma de rehén.Aldo Rojas