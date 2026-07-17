Periodísticamente
17 de julio de 2026 a la - 21:12

AUDIO: Nakayama advierte sobre el riesgo de la impunidad si el oficialismo acapara la Contraloría

El senador Eduardo Nakayama (independiente) se pronuncia en el espacio de oradores y en la sesión del Senado sobre la decisión de la Corte de rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por Kattya González.
El senador Eduardo Nakayama (independiente) se pronuncia en el espacio de oradores y en la sesión del Senado sobre la decisión de la Corte de rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por Kattya González.Senado Gentileza