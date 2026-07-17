Policiales
17 de julio de 2026 a la - 06:38

Asunción: Choque fatal en avenida España deja un fallecido

Vehículo blanco dañado contra un árbol, con personal de emergencias en uniforme atendiendo la situación en un ambiente urbano nocturno.
El vehículo chocó con un árbol a un costado de la avenida España de Asunción.José Heid

Un hombre falleció en la madrugada de hoy cuando el vehículo que conducía chocó con un árbol a un costado de la avenida España, en Asunción.

Por ABC Color

Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la madrugada de este viernes en el barrio Bernardino Caballero de la ciudad de Asunción, donde el conductor de un automóvil perdió la vida cuando su vehículo chocó con un árbol a un costado de la avenida España, cerca de su intersección con la calle República Dominicana.

La víctima fue identificada como Humberto Alejandro Benítez, de 32 años.

Bomberos de Asunción se presentaron en el sitio del accidente y realizaron una “extracción rápida” de la víctima, quien se hallaba atrapada dentro de su vehículo, al detectar que no presentaba signos de vida.

Intentaron reanimarlo por 40 minutos

Dos rescatistas: uno arrodillado junto a un SUV blanco dañado, el otro de pie conversando con un policía. Árbol caído en el fondo.
Bomberos en el lugar del accidente.

Matías Cantero, uno de los bomberos intervinientes, comentó a ABC Color que los intentos de reanimación duraron unos 40 minutos.

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Paramédicos del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) declararon el deceso de la víctima en el lugar del incidente.

Vehículo blanco dañado junto a un árbol caído, con puerta del conductor abierta en una escena urbana nocturna.

El fallecido era la única persona que viajaba en el vehículo en el momento del choque.