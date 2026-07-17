Asunción: Choque fatal en avenida España deja un fallecido

Un accidente de tránsito con derivación fatal se registró en la madrugada de este viernes en el barrio Bernardino Caballero de la ciudad de Asunción, donde el conductor de un automóvil perdió la vida cuando su vehículo chocó con un árbol a un costado de la avenida España, cerca de su intersección con la calle República Dominicana.

La víctima fue identificada como Humberto Alejandro Benítez, de 32 años.

Bomberos de Asunción se presentaron en el sitio del accidente y realizaron una “extracción rápida” de la víctima, quien se hallaba atrapada dentro de su vehículo, al detectar que no presentaba signos de vida.

Intentaron reanimarlo por 40 minutos

Matías Cantero, uno de los bomberos intervinientes, comentó a ABC Color que los intentos de reanimación duraron unos 40 minutos.

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Paramédicos del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) declararon el deceso de la víctima en el lugar del incidente.

El fallecido era la única persona que viajaba en el vehículo en el momento del choque.