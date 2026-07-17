Alerta por vientos fuertes en todo Paraguay

La Dirección de Meteorología e Hidrología mantiene activa hoy una alerta especial por la posibilidad de que sigan registrándose vientos “con intensidad moderada a fuerte” hoy en todo el territorio paraguayo.

El anuncio indica que en la mayor parte del país los vientos pueden alcanzar una velocidad de 60 kilómetros por hora, pero en el centro y oeste de la Región Occidental las velocidades podrían alcanzar e incluso superar de forma puntual los 90 kilómetros por hora.

La alerta está vigente en Asunción y en los 17 departamentos del país.

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana?

El pronóstico meteorológico para el fin de semana anuncia un ambiente caluroso en todo el país, con un aumento en la nubosidad y probabilidad de lluvias dispersas en el sur del territorio nacional desde mañana, sábado.

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