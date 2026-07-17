¿Cuándo llega “El Niño” a Paraguay? SEN activa medidas preventivas

El ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Arsenio Zárate, informó que el Gobierno ya inició los trabajos preventivos ante el posible ingreso del fenómeno “El Niño”, previsto para finales de agosto y que, según los últimos reportes técnicos, tendría una intensidad fuerte.

Zárate explicó que el fenómeno puede generar distintos comportamientos climáticos, como lluvias intensas, periodos de sequía y temperaturas más elevadas, por lo que se requiere una preparación anticipada.

Recordó que en años anteriores el país enfrentó eventos similares con afectaciones tanto por inundaciones como por falta de agua, especialmente en el Chaco paraguayo.

En ese sentido, la SEN ya comenzó nuevamente con el traslado de agua hacia comunidades chaqueñas que requieren asistencia, mediante vehículos cisterna propios y el apoyo de instituciones del Estado y sectores privados que colaboran en estas tareas.

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Medidas preventivas ante llegada de “El Niño”

El ministro señaló que se está coordinando con organismos estatales, gobernaciones e intendencias para ejecutar acciones de prevención antes de la llegada de las lluvias abundantes.

Entre las principales medidas se encuentra la limpieza de cauces hídricos en zonas vulnerables, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones súbitas.

“Los municipios tienen que ahora mismo empezar a realizar los trabajos de limpieza de cauce hídrico, porque lo que se pronostica es que vamos a tener lluvia abundante. Y si esa lluvia cae en un corto tiempo por encima de los niveles que suele caer en este periodo, eso significa que vamos a tener inundaciones súbitas”, declaró.

Zárate indicó que los municipios ya tienen identificados los puntos más críticos y advirtió que una gran cantidad de lluvia en poco tiempo puede generar desbordes e inundaciones. Como ejemplo, mencionó el caso del arroyo Morotĩ en Asunción, donde la falta de limpieza del cauce provocó inundaciones que afectaron a miles de familias en 2023.

Identifican albergues ante posible desplazamiento de familias

Además, la SEN trabaja en la planificación de posibles desplazamientos de familias afectadas. Zárate informó que, en coordinación con la Municipalidad de Asunción y otras instituciones, se están identificando espacios que puedan ser utilizados como albergues temporales en caso de ser necesario.

También comentó que, como parte de la preparación, la institución realizó un simulacro con organismos vinculados a la atención de emergencias, con participación de autoridades del Ministerio de Salud, seguridad, defensa, bomberos, Cruz Roja y otras entidades estatales.

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El ministro destacó que algunos espacios utilizados anteriormente para albergar a familias afectadas ya no están disponibles debido a cambios de infraestructura, por lo que se busca establecer nuevas alternativas junto con los municipios para responder ante una eventual emergencia.