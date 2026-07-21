Periodísticamente
21 de julio de 2026 a la - 18:44

AUDIO: Cecilio Báez: Padres del menor que murió tras caer de un caballo podrían ser imputados

Entrada al distrito de Cecilio Báez, donde ocurrió la caída mortal del niño de 8 años.
Entrada al distrito de Cecilio Báez, donde ocurrió la caída mortal del niño de 8 años.Gentileza