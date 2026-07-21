Periodísticamente
21 de julio de 2026 a la - 18:59

AUDIO: Enfermeras se movilizarán para exigir 7.000 nombramientos y pago de nocturnidad

Enfermeras y trabajadores de salud en protesta, sosteniendo pancartas con mensajes de reclamo, en un ambiente urbano.
Un grupo de enfermeras se manifiesta en Asunción exigiendo condiciones laborales dignas y reducción de carga horaria.Brian Cáceres