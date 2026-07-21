Periodísticamente
21 de julio de 2026 a la - 18:48

AUDIO: Niño muere en carrera de caballos: Fiscalía no descarta homicidio culposo

vdb El hipódromo donde ocurrió el accidente de caballo que derivó en la muerte del niño.
El Ministerio de la Niñez anuncia acciones tras la muerte de Thiago Recalde, de 8 años, en un hipódromo de Cecilio Báez.Victor Daniel Barrera