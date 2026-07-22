Horóscopo de hoy: día miércoles 22 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Selena Gomez, 34; Rufus Wainwright, 53; David Spade, 62; Willem Dafoe, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: explore posibilidades y pasatiempos, y encontrará su lugar feliz. Dedíquese a actividades que amplíen su perspectiva sobre la vida, el amor y lo que le brinda felicidad. No permita que el pasado lo frene; abrazar el futuro le ayudará a ganar impulso y construir un futuro mejor. Adapte su espacio para dar cabida a las personas y los proyectos que desea emprender. Una idea innovadora puede aumentar su potencial de ingresos. Sus números son 9, 16, 24, 28, 32, 39, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es carismático, atractivo y minucioso. Es generoso y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea usted quien establezca estándares altos y cumpla con ellos. No permita que las personas negativas lo frenen. Cuanto más decidido sea, mayores serán los resultados. Ponga sus pensamientos y acciones a trabajar para usted y atraerá aliados y oportunidades. Evite situaciones que pongan en riesgo su salud o bienestar físico. Protéjase de lesiones o enfermedades. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): evite las sugerencias tentadoras que puedan afectar negativamente su salud, sus finanzas o su situación familiar. Reflexione antes de dar un salto de fe. Haga preguntas difíciles, antes averigüe los hechos y acepte lo que sea asequible. Consentir algo para obtener favores lo conducirá a la decepción. El romance se ve favorecido, pero mezclar negocios con placer no. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija eventos y actividades con cuidado. Alguien intentará engañarlo si tiene la oportunidad. Use su intuición e inteligencia para contrarrestar tácticas de presión o manipulación. Si quiere mantener una buena reputación es necesaria la disciplina. Proteja de cualquiera que intente perjudicarlo lo que tanto le ha costado conseguir. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ocúpese de situaciones que involucren instituciones financieras y médicas o agencias gubernamentales. Un cambio en casa que se adapte a su presupuesto pero que le facilite la vida le dará el tiempo que necesita para su crecimiento personal. Adoptar una nueva imagen atraerá atención positiva y lo animará a mostrar con elegancia sus habilidades. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tiene muchas opciones, pero no todas son iguales. Disminuya el ritmo, reflexione y considere cómo aprovechar al máximo su tiempo, dinero y bienestar emocional. Ponga su energía en la diversificación y en el equilibrio. Aprenda observando y actúe con perspicacia y la intención de marcar la diferencia. Protéjase de quienes intentan controlarlo. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la calma, siga con sus asuntos y concéntrese en los detalles y en completar sus tareas. Cuídese de quienes prometen demasiado o utilizan tácticas emocionales para presionarlo a tomar una dirección que no le agrada. Vaya un paso por delante de cualquiera que intente desafiarlo utilizando su intelecto y recursos para contrarrestar las interferencias. No se arriesgue. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): concéntrese en sus responsabilidades. Ordene los asuntos pendientes y actualice o cancele las suscripciones que no use lo suficiente como para justificar el costo. Una empresa o un hogar bien administrados le ayudarán a conservar bajos sus gastos y a mantener el impulso. Escuche más y comparta menos información sobre usted o sus planes. Un entorno funcional le ayudará a prosperar. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): dedíquese con pasión a aprender, investigar y adquirir información que le ayude a sobresalir personal y profesionalmente. Lo que descubra le dará la confianza para inscribirse o reservar algo que mejorará su vida y su capacidad de avanzar. Una amistad tendrá la oportunidad de crecer, y el romance y las ganancias financieras se ven prometedoras. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tiene más margen de maniobra del que cree. Considere qué es importante para usted y dedíquese con pasión a convertir su meta en algo tangible. Una oportunidad financiera lo llevará a un contrato o a la posibilidad de tomar un rumbo diferente. Evite discusiones negándose a participar. Una actitud positiva le ayudará a tomar el control. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique tiempo a cultivar sus relaciones personales y profesionales. Hable sobre sus preocupaciones y prepárese para ceder cuando sea necesario. Escuche las quejas y analice las situaciones para asegurarse de tener la información correcta y que todos se sientan cómodos con el resultado. No ignore un problema médico o financiero. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): el cambio empieza por usted. No tema salir de su zona de confort y dedique su energía a cumplir las promesas que se ha hecho a sí mismo y a los demás. Proceda con confianza y sea consciente de que depende de usted disfrutar de la vida y canalizar adecuadamente su energía. Deje atrás el pasado; la ira y la negatividad lo frenarán. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): las conversaciones le ofrecerán más de lo esperado. Tome la iniciativa para iniciar una conversación o acercarse a alguien que le interese. Una actitud positiva hará que quienes lo conozcan se sientan cómodos y dispuestos a compartir información personal. Asistir a eventos sociales, conocer gente nueva y probar algo diferente será entretenido y propiciará una conexión emocional. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.