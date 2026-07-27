Periodísticamente
27 de julio de 2026 a la - 15:58

AUDIO: Miguel Báez asume como nuevo presidente de la ANDE

AME3364. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 27/07/2026.- El nuevo presidente de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (Ande), Miguel Báez, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Asunción (Paraguay). Báez, dijo que su país continúa "negociando" con Brasil las condiciones del Anexo C de la hidroeléctrica de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa binacional. EFE/ Juan Pablo Pino
AME3364. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 27/07/2026.- El nuevo presidente de la Administración Nacional de Electricidad de Paraguay (Ande), Miguel Báez, habla durante una rueda de prensa este lunes, en Asunción (Paraguay). Báez, dijo que su país continúa "negociando" con Brasil las condiciones del Anexo C de la hidroeléctrica de Itaipú, que fija las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la represa binacional. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino