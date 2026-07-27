Periodísticamente
27 de julio de 2026 a la - 17:48

AUDIO: Secretario de Sitrande afirmó que cambio de presidente fue por no firmar el contrato con Atome

El programa Ñande Ahorro, lanzado el 10 de junio, permite a los usuarios regularizar sus deudas mediante un plan de financiación de hasta 60 cuotas.
El programa Ñande Ahorro, lanzado el 10 de junio, permite a los usuarios regularizar sus deudas mediante un plan de financiación de hasta 60 cuotas.