Periodísticamente
05 de agosto de 2026 a la - 20:56

AUDIO: Piden auxilio al Gobierno para rescatar a jóvenes que están en la guerra entre Ucrania y Rusia

Otro joven de 28 años, de Santaní, Isidro Duarte se encuentra en la linea de combate en el Ejercito de Rusia desde hace un mes
Isidro Duarte, con ametralladora se encuentra en una zona de patrullaje militar bajo vigilancia en Rusia.Sergio Escobar