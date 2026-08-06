Empleo en la Embajada de EE.UU.: abren vacante para asistente de informática

La Embajada de los Estados Unidos en Paraguay anunció la apertura de una convocatoria para cubrir el cargo de Asistente de Gestión Informática (Computer Management Assistant - CMA), un puesto orientado a profesionales del área tecnológica con experiencia en administración de redes y soporte de infraestructura informática.

La representación diplomática informó, a través de sus redes sociales, que los interesados podrán presentar sus postulaciones hasta el próximo 18 de agosto de 2026.

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El cargo dará soporte a más de 220 usuarios

Según la descripción oficial del puesto, el Asistente de Gestión Informática integrará el equipo de Infraestructura y Atención al Cliente de Tecnología Diplomática, con la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de los sistemas informáticos de la misión estadounidense en Asunción.

Entre sus funciones se encuentra brindar soporte técnico y atención a más de 220 usuarios, administrar hardware y software de estaciones de trabajo, equipos de red y dispositivos móviles, además de gestionar cuentas con privilegios elevados para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica.

El cargo también contempla la administración y supervisión de servidores físicos y virtuales, redes LAN y WAN, conmutadores, firewalls, enrutadores y otros componentes críticos utilizados por la Embajada y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

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Requisitos académicos y experiencia

La sede diplomática exige que los postulantes cuenten con título universitario en Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática o Sistemas de Información.

Además, deberán acreditar cuatro años de experiencia en operaciones de redes informáticas o programación de aplicaciones basadas en tecnologías web, con preferencia por experiencia en soporte de servidores y equipos de escritorio.

Inglés, español y conocimientos técnicos

Otro de los requisitos es el dominio de idiomas. Los aspirantes deberán demostrar buen nivel de inglés para hablar, leer y escribir, mientras que en español se exige manejo fluido, incluida la capacidad de traducir documentos. Ambos conocimientos podrán ser evaluados durante el proceso de selección.

En cuanto al perfil técnico, la Embajada solicita experiencia en sistemas operativos Microsoft Windows para servidores y estaciones de trabajo, aplicaciones de Microsoft 365, plataforma en la nube Azure, administración de SharePoint, Active Directory y configuración, implementación y mantenimiento de redes LAN y WAN.

Hasta cuándo se puede postular

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 18 de agosto de 2026. La Embajada de Estados Unidos recordó que el proceso de selección se realiza a través de sus canales oficiales, donde también se encuentran disponibles los detalles del cargo y los pasos para completar la postulación.