Periodísticamente
06 de agosto de 2026 a la - 18:43

AUDIO: Fiscalía apela absolución de Óscar Boidanich en caso Darío Messer

Óscar Boidanich, con chaqueta oscura y expresión tranquila, conversa con otro hombre en ambiente formal en interior.
Óscar Boidanich se encuentra presente en el juicio, rodeado de sus defensores en ambiente formal.ARCENIO ACUÑA