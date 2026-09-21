Las siete zonas bajo alerta de lluvias y tormentas esta noche y madrugada

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín a las 23:21 de este lunes, en el que alerta sobre el avance de celdas de tormentas con capacidad de generar fenómenos de tiempo severo.

Se prevé lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizos en siete departamentos del norte de la región Oriental y gran parte del Chaco.

Los departamentos que se encuentran bajo esta alerta son Concepción, el centro, norte y este de San Pedro, Amambay, Canindeyú, así como el centro y norte de Presidente Hayes, Alto Paraguay y el este y norte de Boquerón.

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Según el reporte oficial, las tormentas continúan ganando fuerza sobre esa franja del territorio nacional, por lo que no se descarta que las ráfagas de aire rocen o superen los 90 km/h de forma puntual.

Mejoría hacia mitad de semana

Actualmente se mantiene vigente un boletín especial que prevé precipitaciones con acumulados de agua de entre 30 y 70 milímetros, aunque en algunos puntos específicos esta cifra podría ser ampliamente superada.

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La meteoróloga Célula Sanguinetti explicó que este sistema de lluvias intensas continuará afectando principalmente al norte y al Chaco hasta la mañana del martes.

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Para el resto de los departamentos, se aguardan precipitaciones dispersas durante las primeras horas de la jornada, con una tendencia a que el cielo empiece a despejarse con el correr de las horas.

De cara al miércoles, el informe meteorológico indica que las probabilidades de lluvias disminuirán de manera drástica en casi todo el país. La entrada de una masa de aire más estable traerá un alivio temporal, permitiendo una paulatina mejoría en las condiciones del tiempo y un ambiente mucho más fresco para el cierre de la semana laboral.