Periodísticamente
18 de agosto de 2026 a la - 21:26

AUDIO: Accidente en Pedrozo: “La responsabilidad es personal”, aclara abogado

Grupo de personas con camisetas rojas y blancas sostiene velas rodeando una bandera paraguaya al atardecer.
Pobladores de Pedrozo se agrupan en protesta, sosteniendo velas frente a una bandera paraguaya.Faustina Agüero