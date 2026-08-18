Capturan a presunto jefe del “Comando Catarinense” en Pedro Juan Caballero

Un ciudadano brasileño identificado como Fabio Celso Oberoli (32), fue capturado este martes en la vía pública de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Una mujer que lo acompañaba, identificada como Tatiana Silva Ricarte, de origen brasileño, también fue privada de libertad.

La Dirección de la Policía Nacional en Amambay detalló que sobre el extranjero detenido pesa una orden de captura en territorio brasileño por una condena a 19 años de cárcel por narcotráfico que debe cumplir en el vecino país.

El vehículo en el que se movilizaban las personas intervenidas, un automóvil de alta gama de la marca BMW X1, blindado, fue incautado, según un informe de la Comisaría 1ª de Pedro Juan Caballero.

Sería líder de una facción criminal

Según datos que manejan los investigadores paraguayos a través de sus pares brasileños, el detenido Fabio Celso Oberoli sería jefe de la facción criminal denominada Primer Grupo Catarinense (PGC), conocida también como Primer Comando Catarinense.

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La operación policial fue comunicada a la fiscala de turno Reinalda Palacios, quien dispuso que los extranjeros permanezcan en sendas sedes policiales, según informaron los responsables del procedimiento.