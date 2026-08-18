Jorge González Frutos: “Fallamos, le fallamos a todos”

“Realmente estoy muy orgulloso de nuestro equipo”, comenzó diciendo González Frutos, quien valoró la actitud de sus jugadores incluso cuando el resultado ya era adverso.

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“No importaba el 0-0, el 1-0 o el 4-0. La idea de juego la siguieron manteniendo, el sacrificio, el trabajo de tener el balón y correr con el balón y sin el balón. Dieron todo y la camiseta está sudada. Eso es un orgullo para todos nosotros”.

Sin embargo, el técnico reconoció que el 7-1 global duele y consideró que la diferencia pudo ser menor, aunque admitió que Boca fue mucho más efectivo.

“Realmente golpea el resultado del global de 7-1. Es mucho. La cantidad de goles no era para tanto, debería haber sido menor, pero las ocasiones se crearon en ambos equipos y ellos las aprovecharon mejor que nosotros”.

González Frutos puso el foco en una de las principales diferencias entre ambos equipos: la jerarquía individual.

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“Boca tiene muchos jugadores de jerarquía que por algo juegan en Boca. Sus recambios son mejores que los que inician”.

El entrenador también se refirió a las oportunidades que Recoleta desperdició durante la serie y lamentó no haber podido transformar sus buenos pasajes de juego en goles.

“Fabricamos muchas ocasiones de gol y no las concretamos. Hoy vuelvo a pensar que generamos más situaciones que ellos, pero ellos convirtieron una muy buena cantidad. Esa es la diferencia que existe entre los dos equipos”.

“Fallamos, le fallamos a todos”

Uno de los momentos más fuertes de la conferencia llegó cuando González Frutos habló del apoyo recibido por el público paraguayo y asumió el golpe de la eliminación.

“Fallamos, le fallamos a todos, le fallamos al club, posiblemente le fallamos a toda nuestra familia y a nuestros amigos. Pero esto es fútbol”.

El entrenador destacó especialmente la presencia de los hinchas en el Defensores del Chaco y el vínculo que Recoleta consiguió construir durante su recorrido internacional.

“No es fácil conseguir que el paraguayo se entusiasme con un equipo y nosotros lo logramos. Quiero agradecer a cada uno de ellos que se tomó el tiempo y el lugar, a pesar de la lluvia, para apoyarnos”.

De la tercera categoría a los 16 mejores

Más allá del duro desenlace, González Frutos consideró que la campaña representa un salto enorme para la institución.

“Hace cuatro años estábamos en la tercera categoría. Hoy enfrentamos a grandes rivales. Al final Recoleta queda entre los 16 mejores equipos del torneo y es un orgullo para todos”.

El DT entiende que la experiencia debe convertirse en crecimiento institucional y deportivo.

“Si queremos volver, es un proceso. Capaz en dos o tres años veamos a un Recoleta mucho más fuerte, fortaleciendo el crecimiento global de toda la institución”.

El objetivo ahora: volver a la escena internacional

La eliminación ante Boca no modifica la ambición. El entrenador ya mira hacia los torneos locales y apunta a regresar a una competencia internacional, incluso con la Copa Libertadores como objetivo.

“Para volver a repetirlo necesitamos enfocarnos de vuelta en el torneo local y en la Copa Paraguay. Tenemos un sueño todos ahora: volver a competir en un campo internacional, pero que ya sea una Copa Libertadores”.

Pero antes hay una prioridad mucho más inmediata: alejarse definitivamente de la lucha por la permanencia.

“Nos faltan algunos puntos para no pensar en el descenso. Vamos a enfocarnos en lograr primero esos 13 puntos y luego sumar los necesarios para entrar en el acumulativo, ya sea a una Copa Sudamericana o a un torneo un poco superior como la Libertadores”.

La lectura final del técnico

González Frutos no escondió el golpe, pero tampoco quiso que el 7-1 borre todo lo construido.

“Tenemos los valores necesarios. Lo hemos demostrado en el campo internacional y es hora de que eso se refleje en el torneo local”.

La eliminación deja una enseñanza clara para Recoleta: la ilusión ya no alcanza; el siguiente paso exige jerarquía, contundencia y mayor profundidad de plantel. El Canario sorprendió a propios y extraños al meterse entre los 16 mejores de la Sudamericana, pero Boca le mostró cuánto camino queda por recorrer para competir de igual a igual con los grandes.

Y González Frutos parece tenerlo claro: el desafío no es recordar lo que Recoleta hizo en la Sudamericana, sino utilizarlo como punto de partida para volver.