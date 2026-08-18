Periodísticamente
18 de agosto de 2026 a la - 21:29

AUDIO: Historiador hace una valoración de la recuperación del cañón histórico “Cristiano”

El Cañón Cristiano, en el Museo Histórico Nacional en Río de Janeiro. Fotografía de Ruben Alfredo Sotelo/Facebook.
El Cañón Cristiano, en el Museo Histórico Nacional en Río de Janeiro. Fotografía de Ruben Alfredo Sotelo/Facebook.