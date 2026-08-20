Periodísticamente
20 de agosto de 2026 a la - 21:38

AUDIO: Caso Mafe: se acerca el veredicto para los procesados y el fiscal revela detalles clave del proceso

María Fernanda Benítez tenía 17 años y estaba embarazada. Fue víctima de feminicidio: su agresor la atacó con brutalidad y la quemó viva. Murió por inhalación de humo, en un acto de extrema violencia que sacudió al país.
María Fernanda Benítez tenía 17 años y estaba embarazada. Fue víctima de feminicidio: su agresor la atacó con brutalidad y la quemó viva. Murió por inhalación de humo, en un acto de extrema violencia que sacudió al país.