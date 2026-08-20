‘Vitamina’ Sánchez: “Estábamos con muchas expectativas respecto al futuro en esta copa”

El estratega no ocultó su desazón por el desenlace del certamen internacional, remarcando que el plantel albergaba grandes ilusiones de avanzar de ronda, especialmente por el rendimiento exhibido durante la primera mitad del encuentro.

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Al reflexionar sobre el desarrollo del partido y el impacto de la derrota, “Vitamina” Sánchez dejó las siguientes declaraciones: “Un día triste hoy. Estábamos con muchas expectativas respecto al futuro en esta copa. La verdad, entendíamos y creíamos que podíamos avanzar a cuartos”.

El técnico profundizó en el trámite del juego, señalando el contraste entre un gran inicio y los desajustes que facilitaron el planteo del rival: “Hicimos un muy buen primer tiempo donde creamos cantidad de situaciones. Tuvimos la desprolijidad en dos contras del rival, ahí cometemos el error, sobre todo ganando el partido en casa, donde tendríamos que haber mantenido la calma en las transiciones, porque son un equipo que, cuando tienen transiciones, la hacen a velocidad y con precisión. Equivocamos los caminos porque quisimos robar la pelota demasiado rápido, y hay momentos en los que hay que tomar decisiones contrarias: no siempre es robarla inmediatamente porque no siempre se puede”.

Sobre la lectura del complemento y el impacto anímico tras la diferencia obtenida por el conjunto brasileño, el entrenador agregó: “Si bien entendíamos que obviamente reviertan un resultado a favor —y habiendo errado muchos goles—, entendíamos que la propuesta del equipo hacía ilusionar respecto al segundo tiempo para ver si podíamos, a través de todo lo mismo que hicimos en el primer tiempo, encontrar los caminos para seguir generando”.

El argentino aseguró además que en el complemento se presentó todo más cuesta arriba: “El segundo tiempo ya nos costó más; la verdad que no fue lo mismo. Con el correr del segundo tiempo, el equipo perdió un poquito la paciencia, ganó el nerviosismo y eso nos hizo perder precisión. Ni hablar cuando llegó el tercer gol de Vasco, que de alguna manera ya nos puso un camino muy, muy, muy difícil para, para remontar”.

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Para cerrar, el DT valoró los pasajes de buen fútbol de su equipo, reconociendo a su vez la inteligencia del rival para administrar la ventaja: “Pero eso: para mí, un muy buen primer tiempo del cual lamento los goles que recibimos. Porque si repasamos lo que fue desde la intención, desde la tenencia y la cantidad de situaciones de gol, en el primer tiempo fuimos mejor que Vasco; y en el segundo tiempo, Vasco fue muy inteligente para administrar esa ventaja lograda en el primer tiempo”.