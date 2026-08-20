“La responsabilidad pasa por mis decisiones”: La autocrítica de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez

Consultado sobre los aspectos que pudo haber gestionado de manera distinta y el peso de su cargo en este revés copero, el estratega argentino, Pablo “Vitamina” Sánchez brindó una profunda reflexión sobre las decisiones tomadas a lo largo de los noventa minutos de ida y vuelta.

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Ante la pregunta sobre su grado de culpabilidad en la eliminación, “Vitamina” fue tajante: “La responsabilidad del entrenador tiene que ver, obviamente, con la elección de los futbolistas y del sistema de juego. Después, uno puede analizar cómo transcurrieron los dos partidos de 90 minutos”.

El técnico también repasó lo que fue el planteamiento inicial en territorio brasileño y cómo planificaron definir la serie en condición de local: “En el partido de Brasil, entiendo que nos defendimos bien —realmente nos defendimos bien—, pero no creamos situaciones de gol. Conseguimos un buen resultado para venir a jugar la vuelta, porque entendíamos que acá sí nosotros íbamos a cambiar un poco el chip para generar más, teniendo en cuenta que debíamos mantener ciertos cuidados”.

Para cerrar, el estratega reconoció que el golpe abultado obliga a una revisión general de su gestión táctica y estratégica: “La autocrítica siempre aparece cuando hay una derrota, y más cuando hay una derrota abultada como esta en una instancia tan importante como son los octavos de final de la Copa Sudamericana. Entiendo que la responsabilidad pasa por mis decisiones, tanto de esquema de juego, sistema, estrategia y cambios. Es decir, hay un conjunto de cosas que evidentemente no funcionaron, entre algunas decisiones que puedan tomar los jugadores dentro de la cancha y las decisiones que toma el entrenador a la hora de abordar todas estas cosas que mencioné”.