Juanfer Alfaro: “Ellos fueron muy efectivos, cuando llegaron hicieron el gol”

El conjunto franjeado sufrió un golpe anímico y deportivo en una llave donde el sueño continental llegó a su fin, con la goleada de 4-1 sufrida en el Defensores del Chaco ante Vasco da Gama. Ante esto, el mediocampista, Juan Fernando Alfaro reconoció el impacto anímico del resultado y explicó qué factores desequilibraron el trámite del compromiso.

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Al ser consultado sobre sus sensaciones tras el pitazo final, el volante fue categórico: “Primeramente, dolido por el resultado. Habíamos hecho un buen primer tiempo, ellos supieron aprovechar bien las contras, por ahí, con el afán de ir a hacer el gol, por ahí quedamos desprotegidos atrás, pero bueno, dolido porque toda la gente vino a alentar, queríamos regalarnos el triunfo nosotros, regalárselo a la gente, y bueno, dolido”.

Consultado específicamente sobre el momento clave en el que el rival logró sacar ventaja con goles seguidos (el primero y segundo), el mediocampista apuntó directamente a la necesidad ofensiva del equipo y a la contundencia del conjunto brasileño: “Creo que, por ahí nosotros con el afán de ir a buscar, quedamos muy desprotegidos atrás, ellos fueron muy efectivos, la verdad que cuando llegaron hicieron el gol, y el resultado se dio así”.