Olimpia
20 de agosto de 2026 a la - 22:14

Juanfer Alfaro: “Ellos fueron muy efectivos, cuando llegaron hicieron el gol”

Juan Fernando Alfaro (d) de Olimpia disputa el balón con Thiago Mendes (i) de Vasco da Gama este jueves, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Olimpia y Vasco da Gama en el estadio Defensor del Chaco, en Asunción (Paraguay).
Juan Fernando Alfaro (d) de Olimpia disputa el balón con Thiago Mendes (i) de Vasco da Gama este jueves, en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Olimpia y Vasco da Gama en el estadio Defensor del Chaco, en Asunción (Paraguay). Juan Pablo Pino

Tras una dura eliminación en los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, el mediocampista de Olimpia, Juan Fernando Alfaro, dio la cara y analizó los motivos que costaron la clasificación del Decano, lamentando no haber podido retribuir el masivo apoyo de los hinchas.

Por ABC Color

El conjunto franjeado sufrió un golpe anímico y deportivo en una llave donde el sueño continental llegó a su fin, con la goleada de 4-1 sufrida en el Defensores del Chaco ante Vasco da Gama. Ante esto, el mediocampista, Juan Fernando Alfaro reconoció el impacto anímico del resultado y explicó qué factores desequilibraron el trámite del compromiso.

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Al ser consultado sobre sus sensaciones tras el pitazo final, el volante fue categórico: “Primeramente, dolido por el resultado. Habíamos hecho un buen primer tiempo, ellos supieron aprovechar bien las contras, por ahí, con el afán de ir a hacer el gol, por ahí quedamos desprotegidos atrás, pero bueno, dolido porque toda la gente vino a alentar, queríamos regalarnos el triunfo nosotros, regalárselo a la gente, y bueno, dolido”.

Consultado específicamente sobre el momento clave en el que el rival logró sacar ventaja con goles seguidos (el primero y segundo), el mediocampista apuntó directamente a la necesidad ofensiva del equipo y a la contundencia del conjunto brasileño: “Creo que, por ahí nosotros con el afán de ir a buscar, quedamos muy desprotegidos atrás, ellos fueron muy efectivos, la verdad que cuando llegaron hicieron el gol, y el resultado se dio así”.