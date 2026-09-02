Periodísticamente
02 de septiembre de 2026 a la - 21:42

AUDIO: Neonatólogos del Hospital San Pablo presentan renuncia al Ministerio de Salud

Dos mujeres en oficina: una de espaldas con chaqueta blanca y otra de frente con camiseta de rayas, en un mostrador administrativo.
La médica neonatóloga Rosanna Fonseca presenta ante el Ministerio de Salud la renuncia de médicos del Hospital San Pablo, de Asunción.Osmar Henry