Juicio a Hernán Rivas: papelón de funcionaria al intentar defender auditoría del MEC

La testigo Nilda Rojas Melgarejo, una de las que participaron en la auditoría del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) sobre el proceso del registro de título de abogado de Hernán David Rivas Román, ordenada en el 2020 por el entonces ministro Eduardo Petta San Martín, declaró hoy en el juicio oral que afronta el exsenador cartista.

Al intentar justificar el Informe de Auditoría Interna N° 026/2020, que concluyó que el título de abogado de Hernán Rivas cumplió con los requisitos para su registro en el MEC, Rojas Melgarejo aplicó la “ley del ñembotavy” cuando la fiscalía le señaló varias inconsistencias de dicho informe.

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Tanto los fiscales Patricia Sánchez y Christian Benítez como el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo, consultaron a la testigo, en más de una ocasión, si un certificado de estudios que no tiene número de acta ni fecha de evaluación cumple con la Resolución N° 2424/2016, que establece los parámetros que se deben cumplir para el registro de un título en el MEC.

Nilda Rojas contestó de manera evasiva, pero cuando el colegiado le recordó que estaba declarando bajo juramento de decir la verdad, se limitó a manifestar “no tengo respuesta”, en varias ocasiones. En consecuencia, la jueza María Fernanda García de Zúñiga le indicó que “el tribunal va a valorar su testimonio”.

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Petta “apuró” auditoría en caso Hernán Rivas

Al ser consultada por el juez Juan Carlos Zárate, si el registro de un título debe ceñirse a los parámetros establecidos en la Resolución N° 2424/2016, la testigo contestó que sí; sin embargo al ser indagada específicamente sobre el título de abogado de Hernán Rivas, la funcionaria Nilda Rojas Melgarejo volvió a responder con evasivas.

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La presidenta del tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, preguntó si la Universidad Sudamericana cumplía con la remisión de las documentaciones al MEC, de manera anual, para su guarda y conservación, como estipula la Resolución 5713/2019; a lo que la testigo respondió que la auditoría “no observó ese punto”.

“Recibimos una orden del ministro Eduardo Petta de que en 10 días teníamos que terminar la auditoría y presentar el informe”, expresó Nilda Rojas en un intento de justificar por qué el análisis sobre el registro del título de abogado de Hernán Rivas no tuvo en cuenta varias irregularidades cometidas en el proceso.

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Por último, Nilda Rojas puntualizó que para la auditoría realizada por orden del entonces ministro Eduardo Petta solicitaron documentaciones a la Dirección de Universidades e Institutos Superiores y la Dirección de Registros de Títulos; y no al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), debido a que esta última institución no depende del Ministerio de Educación y Ciencias.

Funcionaria ratifica manejo desprolijo de universidad

En la audiencia de este miércoles 2 de setiembre, la séptima jornada del juicio oral a Hernán Rivas, declaró también la testigo Liza Cabañas, funcionaria de la Universidad Sudamericana desde noviembre del 2015 hasta el año 2022, y hermana de Dora Cabañas, quien ocupó el cargo de directora académica de la institución entre 2016 y 2022.

Cabañas detalló que se desempeñaba como auxiliar de la señora Nancy Barúa, secretaria general de la Universidad Sudamericana, donde tenía a su cargo la elaboración de resoluciones que luego eran firmadas por las autoridades de la universidad.

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La testigo detalló que en la Secretaría General de la institución contaban con un libro de actas, en los que tenían documentadas las distintas materias que tenían las diversas carreras con los códigos de actas. “Nunca enviamos copias del libro de actas al Ministerio de Educación y Ciencias”, respondió al ser consultada por la fiscalía.

Señaló que para cargar las calificaciones, en los certificados de estudios solicitados por los alumnos, recurrían a las planillas que presentaban los responsables de las sedes de la universidad. Todo de manera manual.

Testigo no recuerda a docentes ni alumnos

Liza Cabañas señaló que en la filial de Pedro Juan Caballero funcionaba solo la carrera de Medicina; y que la carrera de Derecho estaba habilitada en las filiales de Luque, San Lorenzo, Atyrá, Concepción y Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este, de acuerdo con las documentaciones que recepcionaban en la secretaría general, según expresó ante el tribunal.

Por otra parte la testigo afirmó que no recuerda nombres de docentes y que no llegó a cruzarse con los alumnos de la universidad porque su horario de salida era las 16:00 y las clases eran en turno noche.

Luego de las declaraciones de las dos testigos que depusieron en la fecha ante el Tribunal de Sentencia, los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez produjeron varias pruebas documentales que sustentan la acusación contra el exsenador Hernán Rivas.

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El juicio oral continuará este jueves 3 de setiembre, a las 9:00, con la declaración de otros seis testigos propuestos por el Ministerio Público y la defensa, entre ellos el diputado cartista Raúl Latorre, actual presidente de la Cámara Baja, quien se conectará por medios telemáticos.